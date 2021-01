Calcio, Promozione. Ripartire o ferma tutto? Il pensiero del tecnico del Ceriale Biolzi: "Forse ripartirà l'Eccellenza, per gli altri se ne riparlerà in estate"

Dalla Campania è partita la proposta di applicare i protocolli della Serie D anche per i campionati dilettanti regionali, in modo tale da far ripartire la stagione quanto prima. A riguardo abbiamo chiesto il parere a mister Andrea Biolzi, tecnico del Ceriale, che ha così commentato:

“Io sono il primo a voler tornare a giocare, ma credo che in un periodo storico come questo sia abbastanza complessa la cosa. In questi casi bisogna fare un passo indietro, perché la salute è troppo importante da essere messa a repentaglio per un divertimento.”

Nella quarta serie i tamponi sono obbligatori prima di ogni gara: “Chi pagherebbe tutto questo? Gli sponsor sono spartiti e gli incassi sono pari a zero. Penso che società sane e con disponibilità farebbero grande fatica a sostenere tutti i costi del caso, non parliamo di chi già andava avanti a fatica. Noi ora ci stiamo allenando rispettando tutti i protocolli vigenti, ma non mi sento neanche nella condizione di obbligare i ragazzi a venire al campo, in queste categorie tutti lavoriamo e rischiare di assentarsi non è ammesso.”

Qualche speranza ancora c’è: “Come già detto io sarei il primo a ripartire” – conclude l’allenatore – “Ma con tutte queste incognite non si ripartirebbe neanche con il giusto spirito. A mio modo di vedere ripartirà solo l’Eccellenza perché collegata alla D, per tutti gli altri se ne riparlerà la prossima estate.”