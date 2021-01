Pallanuoto, Rari Nantes Savona. La soddisfazione del presidente Maricone dopo la vittoria con la Florentia: "Ora testa alla seconda fase"

La Carige Rari Nantes Savona ha vinto, sabato scorso con la Rari Nantes Florentia, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 5^ giornata del Girone D della 1^ fase del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto. 15 a 8 è stato il risultato finale della partita.

Afferma il presidente savonese, Maurizio Maricone: “Con questa vittoria abbiamo ottenuto la matematica qualificazione alla 2^ Fase del Campionato, quindi, sono molto sodisfatto di tutti i ragazzi. Ora ci aspetta una doppia sfida con il Posillipo che ha sempre un significato particolare perchè ci riporta ai fasti del passato e perché entrambe le società puntano molto sui giovani”. Il presidente Maricone ha poi voluto congratularsi con Andrea Fondelli e Lorenzo Bruni reduci dalla World League con la Nazionale Italiana dove hanno conquistato il terzo posto e la qualificazione alla Finale Eight: “Mi congratulo con Fondelli e Bruni ai quali auguro di riuscire anche ad arrivare all’Olimpiade di Tokio perché certamente lo meritano. Ma anche altri nostri atleti penso che meriterebbero la Nazionale, così come sono anche molto contento per i tanti nostri giovani convocati nelle varie nazionali giovanili”.

Per disposizione del DPCM, la partita si è giocata a porte chiuse, quindi senza la presenza di pubblico.

La Rari tornerà in vasca, per il recupero della 3^ giornata di Campionato, sabato 23 gennaio, nella piscina “Zanelli” di Savona con il C.N. Posillipo. L’inizio dell’incontro è previsto per le ore 14,30.

Questo il tabellino della partita.

CARIGE R.N. SAVONA – R.N. FLORENTIA 15 – 8

Parziali (2 – 2) (3 – 1) (5 – 2) (5 – 3)

TABELLINO

Formazioni

CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Patchaliev, Bertino, Vuskovic 3, Molina Rios 2, Rizzo, Piombo 1, Bruni, Campopiano 4 (di cui 1 su rigore), Fondelli 2 (di cui 1 su rigore), Iocchi Gratta 2, Maricone 1, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.

R.N. FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Carnesecchi, Benvenuti 2, Sordini, Chellini 1, Turchini Francesco, Dani, Turchini Tommaso 1, Ganic 2, Astarita, Di Fulvio A. 2, Sammarco.

Allenatore Luca Minetti.

Arbitri: Stefano Pianto di Genova e Daniele Bianco di Rapallo.

Delegato Fin : Alessio Ferrari di Genova.

Superiorità numeriche:

CARIGE R.N. SAVONA: 6 / 9 + 2 rigori realizzati.

R.N. FLORENTIA: 4 / 10

Note:

Spettatori: La partita si è giocata a porte chiuse

Usciti per 3 falli: Nessuno.