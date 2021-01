Calcio, Imperia. Si ferma a Lavagna la striscia positiva. Lupo: "Probabilmente non sono riuscito a dare la giusta carica"

Sconfitta all'inglese per l'Imperia a Vado, alla prima sconfitta dopo i successi su Vado e Legnano e il pareggio nel derby.

Un passo falso che non preclude quanto di buono fatto fino ad oggi, ma che lascia la giusta dose di rammarico in mister Alessandro Lupo:

"Ho visto poca grinta, eravamo sottotono. Ma, senza falsa ipocrisia, faccio autocritica perché evidentemente non sono riuscito a caricare a dovere i miei giocatori, in questi due giorni. Mi aspettavo comunque qualcosa di più perché di fronte avevamo una squadra ideale per le nostre caratteristiche. Tra i miei, De Bode è parso uno dei pochi a crederci sempre.”