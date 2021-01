Calcio, Vado. Alla ricerca della vittoria perduta. Alle 15:00 i rossoblu sfideranno la Sanremese nel turno infrasettimanale

Un solo punto in sette partite disegna in maniera plastica la crisi che sta attraversando il Vado, in attesa di un successo che tarda dalla trasferta di Varese.

Oggi, alle 15:00, i rossoblu tenteranno di rompere l'incantesimo in casa di una Sanremese apparsa in salute nel derby contro l'Imperia, complice l'arrivo in panchina di Matteo Andreoletti.

Un ostacolo non da poco per la squadra di Luca Tarabotto, alle prese con volti nuovi e altri che sembravano definitivamente accantonati nella trasferta matuziana.

Se troveranno infatti conferma i neo arrivati Pedalino, Bernardini e Strumbo, ci sarà il probabile esordio del terzino destro Catapano, mentre, come avvenuto per Chicchiarelli con il Chieri, anche un altro partente come Lala è atteso dal primo minuto in campo.

Andando però con ordine, davanti a Luppi, la linea a quattro difensiva dovrebbe proporre oltre a Catapano, Gallotti e Strumbo centrali, con Tissone a sinistra (per contrastare la fisicità di Diallo). In mediana Taddei, affiancato da Lala e Bernardini, davanti infine dovrebbe riposare D'Antoni con Pedalino riferimento centrale supportato sugli esterni da Boiga e Corsini.

A dirigere l'incontro sarà Rispoli di Locri.