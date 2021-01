Calcio. Angelo Vaccarezza ricorda Riccardo Garrone ad otto anni dalla scomparsa: "Hai cambiato il mondo del calcio grazie ai tuoi valori"

"Caro Presidente, il Tuo viaggio lascia in tutti noi un vuoto difficilmente colmabile.

Proprio uno dei tifosi blucerchiati più noti, Angelo Vaccarezza , coordinatore regionale di Cambiamo!, ha voluto riproporre il post dedicato allo stesso Garrone proprio in quell'infausto giorno.

Noi che da subito abbiamo riconosciuto in Te le doti di un grande capitano, un uomo che è stato il punto di riferimento della sua famiglia, il più grande sostenitore della sua città, il Presidente della squadra più bella del mondo. Ricordo con affetto tutti i nostri incontri, in modo particolare l’ultimo, quest’estate a Bardonecchia quando insieme abbiamo assistito alla partita Sampdoria-Savona.

Un momento di semplice quotidianità tra due tifosi che in comune avevano una passione, quella per lo sport, tralasciando, come era nel Tuo stile, ruoli e situazioni ufficiali.