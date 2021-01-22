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Calcio | 22 gennaio 2021, 18:06

Calcio. L'attività dei Centri Federali prosegue: ecco i convocati per gli stage di lunedì in programma ad Alassio e Recco

Tutti i convocati

Calcio. L'attività dei Centri Federali prosegue: ecco i convocati per gli stage di lunedì in programma ad Alassio e Recco

ALASSIO

 

STAFF

Responsabile Tecnico C.F.T.: DESSI’ Marco

Responsabile Organizzativo C.F.T.: PIRA Enrico

Istruttore Under 15 F: KAPITI Renis

Istruttore Under 14 M: GLAUDA Tiziano

Istruttore Under 13 M: PERILLI Mattia – NAPOLI Giuseppe

Allenatore dei portieri: TRUCCO Alessandro

Preparatore Atletico CAPUTO Vincenzo

Medico: CANETTI Silvio – TRUCCO Lorenzo

Fisioterapista: BERRIOLO Antonello

Psicologa: IANNUCCI Katya

 

 

 

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE

ORARIO 16,30 pronti in campo

 

ANSALDI LUDOVICO 27/12/2007 SANREMESE

BARBERO GABRIELE 05/09/2007 VADO

BARROERO EDOARDO 12/04/2007 ALBENGA

CARTA DAVIDE 21/04/2007 CAIRESE

DE FAZIO GABRIELE 09/03/2007 LEGINO

DEL MONTE IVAN jack 30/08/2007 VARAZZE

FALCONE ALESSANDRO 24/09/2007 SANREMESE

FERRANTE THOMAS 05/01/2007 SANREMESE

FIDANZA FRANCESCO 26/07/2007 SANREMESE

HORMA HAITAM 16/02/2007 CAIRESE

KANINA KLERSI 27/08/2007 VENTIMIGLIA

ILLIANO ALESSIO 22/05/2007 PIETRA

MIRONE MATTIA 31/07/2007 CERIALE

ODDONE DANIELE 27/02/2007 PIETRA

ODDONE RICCARDO 05/08/2007 OSPEDALETTI

PAINA PIETRO 19/01/2007 VADO

PALOMBA NICOLAS 01/07/2007 VADO

PASTORINO SIMONE 03/07/2007 GOLFO DIANESE

PIEROTELLO CHRISTIAN 05/10/2007 AREA CALCIO ANDORA

PRUDENTE EDOARDO 04/06/2007 CERIALE

RAMAJ ALESSIO 06/02/2007 PRIAMAR

ROMEO MANUEL 02/12/2007 TAGGIA

TRIPODINA LUCA 02/11/2007 TAGGIA

 

 

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

ORARIO: 16,30 pronti in campo

CARLEVARINO AURORA 13/11/2007 CELLE

CICERO VALENTINA 29/06/2005 ALBENGA

DE LEO SARA 01/08/2005 ALBENGA

LIA MARTINA 06/11/2006 VADO

MAIELLO CARLOTTA 26/04/2007 ALBENGA

MAILIA SIRIA 07/04/2006 SAMPDORIA

MASETTA MILONE ANGELICA 22/03/2006 ALBENGA

MORANDO CHIARA 01/01/2005 VADO

PANIZZI ELENA 25/05/2007 GENOA CFC

PRANDO GIORGIA 12/12/2007 ALTARESE

RAZZAIO TABATA KAROL 22/08/2006 ALBENGA

TESSITORE ANITA 22/06/2006 SAMPDORIA

TURBONI GAIA 20/10/2006 VADO

 

RECCO

STAFF

Responsabile Organizzativo C.F.T.: BALZAN Roberto

ResponsabileTecnico C.F.T.: BOLESAN Mirko

Istruttore Under15 DE BLASIO Silvia

Istruttore Under14M GIACOBBE Alessandro

Istruttore Under13M DI SPIRITO Davide

Allenatore dei portieri SPERANZA Ruggero

Preparatore Atletico: COSTA Sebastiano

Medico: MICERA Cristiano

Fisioterapista: MORELLO Andrea

Psicologa:SCIMONE Valentina

 

 

CATEGORIA UNDER 14 MASCHILE : ORE 15.30

BUFFAGNI CRISTIANO 03.02.07 ATHLETIC CLUB LIBERI

CAPRONI FABIO 11.11.07 PRAESE 1945

CARBONI CHRISTIAN 06.11.07 USD ANGELO BAIARDO

CASSESE FILIPPO 10.12.07 RIVASAMBA

CAVALLERI LUCA 07.11.07 GOLIARDICAPOLIS

CORDI’ MATTIA 25.04.07 F.S. SESTRESE CALCIO

FERRARIS ANDREA 24.09.07 GOLIARDICAPOLIS

GAMBINO SIMONE 14.03.07 OLIMPIC 1971

MAESTRI SAMUELE 09.04.07 CAMPOMORONE S.O.

MENINI MATTEO 27.02.07 RIVASAMBA

MILFA MIRCO 06.08.07 F.C. BOGLIASCO

MORENO NUNEZ DAVIDE 25.05.07 CAMPOMORONE S.O.

MUSUMECI MATTIA 14.03.07 USD ANGELO BAIARDO

OTTONELLO MATTEO 21.11.07 CAMPOMORONE S.O.

POCATERRA DAVIDE 16.07.07 GOLIARDICAPOLIS

PODESTA' FRANCESCO 09.01.07 GOLIARDICAPOLIS

RESTIVO GIORGIO 15.05.07 F.C. BOGLIASCO

SAIA CHRIS 18.08.07 GOLFOPARADISO P.

SANTINELLI SIMONE 13.04.07 RIVASAMBA 

SCHENONE CHRISTIAN 29.03.07 GOLIARDICAPOLIS

SEGALERBA MATTIA 08.08.07 LIGORNA

UCCELLI MATTEO 07.02.07 LAVAGNESE

VILLANI FRANCESCO 22.12.07 SESTRI LEVANTE 1919

ZAPPULLA ANDREA  17.10.07 GOLFOPARADISOPR.

 

 

redazione

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