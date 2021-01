Giudice Sportivo, Serie D. Il Vado perde Corsini, un turno per i matuziani Pici, Demontis e Mikhaylovskiy

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 20/ 1/2021 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 ARCONATESE 1926 SSDARL

Per aver omesso di presentare all'Arbitro la richiesta della Forza Pubblica, peraltro assente.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 1/2021

SACCO LUCA (HSL DERTHONA)

Per avere al termine della gara nello spazio antistante gli spogliatoi rivolto espressioni minacciose offensive all'indirizzo dei tesserati della società avversaria.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DAIDOLA FABRIZIO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA) 3 gare

Per avere al termine della gara nello spazio antistante gli spogliatoi, protestato con termini offensivi all'indirizzo del Direttore di gara e successivamente all'indirizzo dei dirigenti della società avversaria.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPINELLI MICHELE (ARCONATESE 1926 SSDARL)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DEMONTIS ANDREA (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

PICI KLAJDI (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ROMEO PAOLO FRANCESCO (ARCONATESE 1926 SSDARL)

PETTINAROLI FRANCESCO (BORGOSESIA CALCIO)

BETTONI SAMUELE (CASALE A.S.D.)

VONO RICCARDO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

SCALA FILIPPO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

MIKHAYLOVSKIY VLADIMIR (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

CORSINI ANDREA (VADO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

VIRGA FEDERICO (IMPERIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MATERA PAOLO (BORGOSESIA CALCIO)

ROMEO FEDERICO (CASALE A.S.D.)

ALLEGRETTI DIEGO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

GNECCHI GIANLUCA (IMPERIA)

ALLUCI MATTEO (LAVAGNESE 1919)

BASSO GIANMARCO (LAVAGNESE 1919)