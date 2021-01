Calcio. Romeo Giovannini attira l'attenzione del Napoli, da Bari risulta l'interessamento dei galletti per l'attaccante savonese

Già dai tempi della presidenza Cavaliere al Savona, abbiamo iniziato a comprendere il lavoro di filiera del direttore generale del Napoli, Cristiano Giuntoli, pronto a lavorare di sponda con le società vicine agli azzurri, come Carpi e Bari.

Il triangolo potrebbe porre al centro dell'attenzione Romeo Giovannini, l'attaccante savonese in forza agli emiliani.

Dopo 17 partite e tre gol, il Napoli starebbe facendo un pensierino all'acquisizione del cartellino dell'ex esterno offensivo del Savona, girandolo in prestito al Bari, attualmente in Lega Pro.

Il trasferimento dell'elemento classe 2001, riporta tuttobari.com, risulta però non così scontato, dato che il Carpi, come nelle attese, non vorrebbe privarsi del giocatore.