Ineos va in finale di Prada Cup, ma è stato un testa a testa esaltante con Luna Rossa

Luna Rossa dovrà passare attraverso le semifinali della Prada Cup per rimanere in corsa per il sogno Coppa America.

L'imbarcazione italiana è stata infatti di nuovo sconfitta da Ineos Team Uk, ma è stata una notte a dir poco esaltante per gli appassionati di vela, per il testa a testa costante, dalla partenza fino alla linea di arrivo.

Non è infatti un caso che ci siano stati nove cambiamenti in testa alla regata, ma come è spesso capitato nel corso dei round robin, gli inglesi hanno avuto la forza di piazzare tatticamente la zampata decisiva nell'ultima bolina, seppur l'equipaggio italiano sia rimasto in ballo per la vittoria fino agli ultimi metri.

Onore comunque a Sir Ben Ainsley, pronto a dar seguito al proprio filotto (5 regate, cinque successi).

L'auspicio è che possa esserci una rivincita in finale anche per Pietro Sibello, randista alassino di Luna Rossa: prima però bisognerà superare in semifinale American Magic, protagonista della scuffia della scorsa settimana. La barca statunitense ha rischiato di affondare per una falla nello scafo, ma è quasi pronta per tornare a dare battaglia.