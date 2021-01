Pallavolo Carcare. Il ritorno in campo dopo un anno coincide con una vittoria. Il presidente Lorenzo: "Convinti delle nostre potenzialità"

Finalmente dopo quasi un anno la pallavolo, nel suo primo step del settore nazionale femminile, Il 23 febbraio riprende le sue gare con il primo turno del campionato di B2 femminile girone A1

Apre in assoluto la pallavolo Carcare acqua Minerale Calizzano alle ore 17,00 al PalaFigoi contro la formazione del Serteco V.S. del presidente Giorgio Parodi.

Il sestetto bianco rosso iniziale del Coach Battistelli ha inserito sul quadrato di gioco affidando alla regia della Zunino, Cerrato come diagonale palleggio/opposto, Raviolo e Gulisano in banda, Giordani-Masi al centro, con Torresan libero.

Nel primo set le ragazze genovesi partono forte, mentre le biancorosse sono un po’ contratte; non riescono a contrastare il gioco veloce e gli attacchi delle avversarie ed il set si chiude con un netto 25-14 per la squadra di casa, nonostante gli ingressi in doppio cambio di Rossi e Bellandi

I coach Battistelli e Bianchi impartiscono un nuovo schema e nuove indicazioni alle ragazze e con lo stesso sestetto iniziale, inizia un secondo set che si rivela punto a punto fin dall’inizio. Sul finale Gulisano (premiata anche m.v.p della partita) sfodera alcune giocate eccezionali che permettono alla squadra ospite di allungare e chiudere il set 22-25.

Presa consapevolezza delle proprie capacità, le biancorosse sfoderano negli ultimi 2 set una prestazione sopra le righe, difendendo quasi tutti i palloni e contrattaccando con percentuali altissime. Gli ingressi di Cafagno e Filippini danno un ulteriore aiuto alle compagne e i set si chiudono 18-25 e 20-25.

Il commento di capitan Cerrato a fine partita: “Era importante iniziare il campionato e stasera lo abbiamo fatto al meglio ottenendo i 3 punti”.

Il commento di coach Battistelli: “La squadra ha fatto un lavoro eccezionale; una volta prese le misure alle avversarie hanno dato tutto quello che avevano e con una prestazione da gruppo unito è stato possibile vincere”.

Non da meno il presidente Lorenzo “Un esordio che ha visto una squadra ben compatta e ben convinta delle proprie potenzialità. Un team che si prefigge di crescere accoppiando le nuove speranze con le nostre campionesse di sempre che sapranno tramandare sia l’esperienza che la voglia di combattere sempre nella logica che l’azione finisce quando fischia l’arbitro.”

Un plauso alle ragazze del Serteco un potenziale molto ben amalgamato che sapranno farsi rispettare.