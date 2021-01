Calcio, Imperia. Lupo emozionato dopo la vittoria con l'Arconatese: "Questa squadra gioca con il cuore"

Tornare al successo contro l'Arconatese rappresentava una tappa importante nel percorso verso la salvezza dell'Imperia. Missione compiuta per i nerazzurri di Lupo, grazie al 2-0 inflitto ai lombardi.

“ Sono strafelice ed emozionato. Oggi, stranamente, non so cosa dire - ha confessato il tecnico - perché davvero sono emozionato. Noi giochiamo molto col cuore come piace ai tifosi. E dietro c’è anche un lavoro pazzesco. La prossima in casa del Gozzano? Sono primi e sarà difficile ma la prepariamo sempre per vincere”.

Gli fa eco Giglio, autore di un gol: ”Bella vittoria. Primo tempo in diffcoltà ma comunque siamo rimasti sul pezzo. Poi nella ripresa siamo entrati a bomba, tenendo il pallino del gioco. E stavamo bene di gamba, grazie anche al lavoro di Matteo Fiani. Siamo un grande gruppo, grazie anche al Mister che è un motivatore.”