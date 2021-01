Direttivo rinnovato per la Polisportiva del Finale: Schiappapietra confermato presidente

Inizia con un nuovo Consiglio di Amministrazione il 2021 della Polisportiva del Finale. Le elezioni dello scorso 19 dicembre, presso il Palasport “Alessia Berruti” si sono svolte le elezioni per il rinnovo dell'organismo dirigente che hanno portato all'elezione di Stefano Schiappapietra, Dario Roccella e Bruno Trotta.

Si volta quindi pagina, e lo sguardo è già al futuro che nell'immediato non si prospetta comunque semplice, ma la voglia di riprendere non mancherà: “L’obiettivo che ci diamo nel breve termine è quello di poter uscire presto da questa situazione di emergenza sanitaria che tanto sta colpendo anche il mondo sportivo, per poter riportare, il più presto possibile, tutti gli atleti nelle palestre e nei campi di gioco, per poi ripartire con nuova energia e dedicarci allo sviluppo di nuovi progetti” conclude il presidente.