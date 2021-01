Calcio. Auguri San Filippo Neri, il club ingauno soffia su 128 candeline

Giornata da circoletto rosso sul calendario calcistico del nostro comprensorio (e non solo).

Oggi infatti cade il compleanno della San Filippo Neri, la società ingauna fondata nel lontano 1893.

Un'occasione da celebrare per il sodalizio giallorosso:

"Oggi è il centoventottesimo anniversario della nascita dell'Asd San Filippo Neri Albenga.

Fondando le proprie radici nell'Opera Parrocchiale del Sacro Cuore - si legge nella nota del club - ha permesso a decine di generazioni di ragazzi ingauni di crescere attraverso i sani valori dell'educazione cristiana e dello sport, ed è per questo che l'attuale dirigenza è sempre più motivata a continuare a percorrere quel solco segnato dai grandi ed indimenticati dirigenti ed allenatori, che nel passato hanno permesso alla nostra Società di diventare un punto di riferimento importante per l'attività sportiva e per il tessuto sociale della nostra città.

Cercando, quindi, sempre di migliorare i propri obiettivi, il Presidente, il Direttivo, gli allenatori e gli atleti augurano, nonostante il difficile momento, un caloroso augurio di Buon Compleanno.

Sempre Forza San Filippo!"