Calcio, Imperia. Lunedì pomeriggio in tv per Davide Sancinito: "Salviamoci in fretta, poi con qualche innesto possiamo pensare anche alla zona playoff"

Continua saldo il rapporto tra media nazionali e Davide Sancinito.

Dopo la vittoria della Sanremese della Coppa Italia Dilettanti e la promozione in Serie C dell'Albissola, il regista ingauno si è rivelato uno dei principali protagonisti del ritorno dell'Imperia in Serie D, culminato con l'eurogol in diretta nazionale (un pallonetto dalla linea mediana) contro il Varese.

Tutte pagine ripercorse ieri pomeriggio negli studi di Sportitalia, all'interno dello Speciale "Tutto Serie D":

"L'umore è alto dopo la partita contro l'Arconatese: siamo riusciti a portare casa al termine di una partita maschia, un successo per noi davvero importante a livello di classifica.

Godiamoci questo successo e salviamoci il prima possibile, poi credo che con l'arrivo di un paio di rinforzi potremmo anche cercare di puntare alla zona playoff. Il gruppo è molto coeso, ma qualche alternativa in più credo farebbe comodo.

Da parte nostra però non possiamo mollare di un centimetro, contro la Lavagnese si è visto. Non c'era nemmeno Donaggio, il nostro finalizzatore, e abbiamo pagato dazio. La squadra però è stata bravissima a rifarsi subito.

La pagina più bella della mia carriera? Non può che essere l'arrivo nei professionisti con l'Albissola. Avevamo girato a 24 punti al termine del girone di andata, poi nel ritorno, tranne un pareggio e una sconfitta, siamo riusciti a vincerle tutte".