Calciomercato, Vado: per l'attacco spunta il nome di Matteo Saccà

I risultati in casa Vado continuano ad essere negativi, ma la società rossoblu, con la salvezza diretta distante ben dieci lunghezze, sta continuando a muoversi sul mercato nella speranza di poter invertire la rotta nel girone di ritorno.

Dopo la partenza del ds Sonetti e il nuovo infortunio a D'Agostino, per l'attacco, dove si attendono novità anche per quanto concerne il centravanti Rabbeni, spunta il nome di Matteo Saccà, mancino classe '94 ex Savona e Lavagnese.

Il giocatore toscano dovrebbe sbarcare al "Chittolina" in queste ore per un periodo di prova sotto lo sguardo dello staff tecnico, in attesa di capire se ci siano poi le condizioni per poter procedere con il tesseramento.