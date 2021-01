Canottaggio: quattro affermazioni liguri nella regata Pusiano Winter Challenge

Buon avvio di stagione per le società liguri impegnate a Eupilio in occasione del Pusiano Winter Challenge, manifestazione sulla lunga distanza (6 chilometri) organizzata per aprire il 2021 rompendo finalmente la monotonia dell’allenamento autunnale e invernale.

Due ori e un argento per il Rowing Club Genovese. Sofia Tanghetti, Maria Ludovica Costa, Annalisa Cozzarini e Alessandra Derme vincono nel 4 di coppia con il tempo di 22:29:10. Seconda vittoria di giornata firmata da Giacomo Costa, Tommaso Rossi, Mario Prato e Francesco Polleri che, nella stessa specialità, si affermano con il tempo 20:01:90. Bene anche il quattro di coppia Pesi Leggeri di Andrea Chiappini, Andrea Devoli, Filippo Brissolari e Ermanno Virgilio, che vanno a chiudere il percorso in seconda posizione dietro alla Canottieri Monate, con 21:27:10.





La Canottieri Sampierdarenesi, un oro e due argenti può andar fiera della prestazione del 4 di coppia Junior. Simone Sanna, Diego Fontanella, Danilo Costa e Giovanni Marcenaro vincono la loro prova. Il 4 di coppia Ragazzi, composto da Lorenzo Serafino, Federico Gilioli, Lorenzo Reasso e Jacopo Mascherin (Amici Fiume), è secondo, così come Jacopo Cappagli nel singolo Cadetti.

L’Elpis Genova è prima nell’otto Junior (Federica Cacciacarne, Federico Morbelli, Giorgio Cogliolo, Filippo e Giacomo De Sena, Alessandro Gromi, Alessandro Tintis, Matteo Ottaviani, tim. Luca Bertorello) e conquista un argento (Valentina Cacciacarne, Asia Loccisano, Michelle Rizzini, Erica Toscano). Il Club Sportivo Urania ben figura nel 4 di coppia Ragazzi con il bronzo di Emanuele Artuso, Riccardo Fossa, Nicolò Frisoni e Lorenzo Gazzini. La LNI Sestri Ponente sale sul podio con Irene Dominici, terza nel singolo Cadetti.