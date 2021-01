Calcio, Juventus - Real Madrid. Il sindaco di Torino, Chiara Appendino, condannata a un anno e sei mesi per gli episodi di Piazza San Carlo

La sindaca di Torino Chiara Appendino è stata condannata a 1 anno e 6 mesi nel processo per i fatti di piazza San Carlo del 3 giugno 2017. La sentenza è stata pronunciata pochi minuti fa in tribunale a Torino.

La prima cittadina era imputata per disastro, omicidio e lesioni colpose per i fatti avvenuti in piazza San Carlo il 3 giugno 2017, quando durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid si scatenó il panico con un bilancio finale di due vittime, Erika Pioletti e Marisa Amato, e oltre 1.500 feriti.

La sessa pena é stata comminata agli altri cinque imputati che hanno scelto il rito abbreviato: l'ex questore Angelo Sanna, l'ex capo di gabinetto Paolo Giordana, l'ex presidente di Turismo Torino Maurizio Montagnese e l'architetto Enrico Bertoletti.