Calcio, Serie D. Pomeriggio con ben cinque recuperi, in campo tutte le rivali salvezza de Vado

Mercoledì pomeriggio in compagnia del girone A di Serie D con cinque recuperi programmati (il via alle 14.30).

In ottica Vado, bisognerà valutare con attenzione i risultati di Varese - Folgore Caratese , Arconatese - Borgosesia (fondamentale per gli equilibri in zona playout) e Pont Donnaz - Fossano (i piemontesi sono a pari punti con i rossoblu).

Importante l'esito anche di Derthona - Casale (i nerostellati hanno espugnato il Chittolina domenica).

Completa il programma Lavagnese - Bra (ore 15:00).

Livescore attivo su Svsport.it a partire dalle 14:30.