Non ci sarà solo l'Imperia, sabato pomeriggio, a scendere in campo per la diciassettesima giornata del campionato di Serie D.

Anche il Sestri Levante, infatti, ha convenuto con il proprio avversario, il Saluzzo, di giocare in anticipo.

Entrambi gli spostamenti sono stati confermati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Sabato 30 gennaio 2021 - ore 15:00

Saluzzo - Sestri Levante

Gozzano - Imperia