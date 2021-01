Calcio, Vado. I rossoblu frenano nella ripresa. Nove delle ultime undici reti sono state incassate durante i secondi tempi

Al termine della partita persa al "Chittolina" con il Casale, mister Luca Tarabotto non ha confermato quella sensazione, presente da diverse settimane, che porta a percepire i rossoblu maggiormente i difficoltà nel corso dei secondi 45 minuti di gioco.

Un sentore, trasformato però in una preoccupante certezza analizzando i numeri nudi e crudi.

Dopo la prima parte di stagione, dove lo sviluppo degli incontri è stato omogeneo, si è verificata una vera e propria frenata durante i secondi tempi, con ben sette punti, in altrettanti partite, persi dal rientro negli spogliatoi. Una percentuale che si colloca al 77% dei punti in classifica (attualmente nove), per il Vado.

Guardando invece al numero dei gol subiti (26), 10 sono stati incassati dai rossoblu durante i primi tempi, e 16 nella ripresa. Concentrandosi però sulle ultime 11 reti subìte dal Vado, ben 9 sono arrivate proprio nel corso dei secondi tempi.

Che sia uno scadimento della condizione fisica o una interpretazione delle partite non ottimale, il trend appare particolarmente chiaro. L'auspicio è che possa invertirsi, magari già dalla trasferta di domenica a Legnano.