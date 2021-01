Vela. Sta per sorgere Luna Rossa. Alle 3 il team Prada e l'alassino Pietro Sibello in acqua per le semifinali contro American Magic

Ora si fa davvero sul serio, il margine di errore che garantivano i Round Robin non esiste più.

Luna Rossa per continuare il proprio percorso all'interno della Prada Cup, la manifestazione che stabilisce chi potrà affrontare in Coppa America i detentori di Team New Zealand, dovrà necessariamente superare in semifinale American Magic.

Si parte stanotte alle 3:00 con due regate, chi arriverà per primo a quattro vittorie staccherà il pass per la finale contro i britannici di Ineos.

La tensione ad Auckland sta aumentando di minuto in minuto, tra novità aerodinamiche montate dai sornioni padroni di casa neozelandesi e colpi di carte bollate: Luna Rossa ha perso infatti il ricorso di fronte al Rules Committee, il quale ha imposto l'uso delle volanti per il sodalizio italiano.

Le regate, dove sarà ovviamente presente anche il randista alassino Pietro Sibello, saranno trasmesse in diretta su Raidue e Skysport, canale 205.