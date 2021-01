Volley: sarà la ponentina Barbara De Luca sarà la candidata Fipav per la Liguria

Dopo l’assegnazione della finale Under 15 Maschile, nuovo motivo di orgoglio FIPAV Liguria. In considerazione dei rapporti di collaborazione sviluppati con il Comitato e in particolare con la presidente Anna Del Vigo, il candidato alla presidenza Giuseppe Manfredi decide di schierare nella sua Squadra, in quota Atleti, una importante rappresentante del movimento pallavolistico regionale per le elezioni del prossimo 7 marzo.



Si tratta di Barbara De Luca, giocatrice cresciuta nella Nuova Pallavolo Sanremo.

Un palmares di grande riguardo, con le tre annate al Volley Modena culminate nella vittoria di due edizioni della Coppe delle Coppe e, nello stesso periodo, con la convocazione nelle nazionali giovanili italiane e l’argento agli Europei Under 19 del 1994. Nella stagione 1996-97 è sempre in Serie A1, questa volta con la Gierre Roma Pallavolo, ottenendo il successo in Coppa CEV. Sempre in Serie A1, nella stagione 2009-10, passa alla Futura Volley Busto Arsizio con cui conquista la Coppa CEV.





“Dopo avere calcato i campi di tante società a livello di serie A, Barbara è rientrata in Liguria e si è messa a disposizione, negli ultimi anni, ancora al servizio della Liguria nelle società di Sanremo e di Ventimiglia sia come atleta che come tecnico - afferma Anna del Vigo - Atleta di livello internazionale, il suo profilo è stato accolto con entusiasmo dal futuro presidente Manfredi che, insieme alle altre candidature della sua squadra, l’ha presentato alla Consulta dei Presidenti regionali. Sicuramente la sua esperienza ed il suo apporto all’operato del nuovo Consiglio Federale saranno importanti per i nostri giovani e per le nostre società".