Calcio, Eccellenza. Le società dell'Emilia Romagna dicono no alla ripresa dei campionati

Dopo l'apertura del ministro Spadafora alla ripresa del campionato di Eccellenza, continuano ad arrivare segnali contrari da parte dei club su un'effettiva ripresa delle attività. In attesa di avere riscontri anche dalla Liguria, il Comitato dell'Emilia Romagna ha ufficializzato l'opinione delle proprie società:

Nel proficuo e costruttivo incontro svoltosi lo scorso lunedì sera in modalità online, alla presenza del Presidente Regionale Simone Alberici e del Consigliere Regionale con Delega all'Attività Agonistica per l'Eccellenza e per la Promozione Giuliano Gandolfi, le Società partecipanti al campionato di Eccellenza si sono espresse in merito ad una possibile ripartenza della stagione.