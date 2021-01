Calcio, Serie D. Il Borgosesia cambia, mister Prelli non è più l'allenatore granata. Panchina momentaneamente a Capra

Il Borgosesia prova a dare una svolta alla propria stagione, cambiando il timoniere granata.

Carlo Prelli non è infatti più il tecnico della Prima Squadra, come conferma il comunicato del sodalizio piemontese.

"Il Borgosesia Calcio rende noto che Mister Carlo Prelli è stato sollevato dal ruolo di allenatore della prima squadra.

A Carlo vanno i ringraziamenti per quanto fatto nell'arco di queste due stagioni che lo hanno visto allenatore in seconda, guida della formazione Juniores e poi allenatore della prima squadra.

La Società gli fa un "in bocca al lupo" per il proseguimento della sua carriera.

Per la gara di domenica contro il Point Donnaz, a guidare la squadra sarà Egidio Capra, in attesa dell'annuncio del nuovo Mister".

Una separazione che non ha leso i rapporti tra tecnico e società, come conferma lo stesso Prelli:

"Ci tengo salutare e ringraziare la Società Borgosesia, nella persona del Presidente Michele Pizzi per avermi dato questa opportunità e per i due anni trascorsi qui a Borgosesia, purtroppo non è andata come speravo ma ho la certezza che come sempre questa società troverà la soluzione per raggiungere l'obbiettivo prefissato ad inizio stagione.

Colgo l'occasione per ringraziare e salutare il Vice Presidente Luciano Strada, i Direttori e i Dirigenti con i quali ho lavorato e tutti quelli che mi sono stati vicini in questa avventura. A partire dal mio Staff: Egidio Capra, David Blanco, Pasquale Verolino, Edoardo Grazioli e Francesco Miola che mi hanno supportato e sopportato in questo percorso. Sergio Motta, Stefano Mariani e Luciano Campei e gli amici della cucina che hanno condiviso con me questi momenti.

Poi voglio ringraziare tutti i ragazzi per tutto l'impegno profuso sempre durante la mia gestione e sono certo che l'obbiettivo sia lì ad un passo e abbiano la possibilità e la forza per raggiungerlo.

Grazie ancora a tutti

Forza Borgo"