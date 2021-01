Calciomercato, Sestri Levante. Arriva anche Roberto Bonaventura

Dopo essersi formato nel settore giovanile dell’Entella ha iniziato la sua carriera in serie D al Chiavari Caperana per poi passare al Delta Porto Tolle. E’ salito in Lega Pro per 3 stagioni con il Pontedera dove ha collezionato 44 presenze tra i professionisti, per poi tornare in serie D con la Lavagnese.