Giudice Sportivo, Serie D: gli squalificati e i diffidati, multa pesante per il Derthona

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D





GARE DEL 27/ 1/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA E DIFFIDA

Euro 1.300,00 HSL DERTHONA

Per avere due propri sostenitori indebitamente presenti all'interno dell'impianto di gioco, protestato reiteratamente con espressioni offensive, durante il secondo tempo, all'indirizzo di un A.A., a cui uno dei sostenitori rivolgeva anche espressione implicante discriminazione per motivi di razza. Sanzione così determinata anche in ragione della dimensione e percezione reale dell'espressione discriminatoria, nonché delle disposizioni restrittive volte a contenere il diffondersi della pandemia da Covid-19.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROSSI EZIO (CITTA DI VARESE)

Per aver protestato con gesti plateali all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MACRI DAVIDE (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

Per avere, a gioco fermo, colpito con una testata al fianco un calciatore avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ROMEO FEDERICO (CASALE A.S.D.)

AGNELLI UMBERTO (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

ALLUCI MATTEO (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROSSI ALESSANDRO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)