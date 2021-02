Cosa controllare prima di acquistare una moto usata

In Italia il mercato dell'usato, riferito alle due ruote, è in costante crescita, e non solo perché i prezzi delle moto nuove risultano spesso proibitivi ma anche perché permette di fare degli ottimi affari.

Ovviamente, per evitare fregature è necessaria una valutazione attenta dell'efficienza e della funzionalità del mezzo che si vuole acquistare, ricorrendo magari all'assistenza di un esperto - meccanico o carrozziere che sia - se non si ha molta molta dimestichezza con la meccanica in generale.

Ecco, quindi, una checklist con gli step fondamentali per acquistare una moto usata in tutta sicurezza.

Da dove iniziare

Quando si decide di comprare una moto di seconda mano, la prima cosa da fare è fissare un budget massimo da investire, perché è soprattutto da questo che dipenderà la buona riuscita della trattativa. Se già avete in mente una marca, dovrete informarvi anche sulle caratteristiche e gli eventuali difetti della moto che volete acquistare, poiché a seconda dell'anno di produzione uno stesso modello potrebbe avere problemi diversi.

A tal proposito, il nostro consiglio è di confrontare attentamente i vari annunci pubblicati sul web, diffidando da quelli troppo vaghi nelle descrizioni o che non presentano fotografie dettagliate. Una volta scartati quelli con dati incompetenti o palesemente inaffidabili, sarete già sulla buona strada e, sebbene i truffatori ne escogitino una più del diavolo pur di accaparrarsi i risparmi degli incauti acquirenti, almeno vi sarete già fatti un'idea sulla persona con cui andrete a contrattare.

Altrettanto importanti per la valutazione generale del veicolo sono le revisioni effettuate, i tagliandi, il bollo e altri eventuali interventi di manutenzione eseguiti sulla moto, e se nell'annuncio non ci sono indicazioni al riguardo, prima di fissare un appuntamento chiedete al venditore tutti i ragguagli necessari. Una volta ricevute le informazioni richieste, potrete quindi concordare un incontro per visionare il veicolo in vendita.

La carrozzeria

Quando si acquista una moto usata da privati è sempre buona norma aguzzare la vista e controllare ogni minimo dettaglio del veicolo per scongiurare ogni possibile fregatura. La regola ovviamente vale anche per gli acquisti in concessionaria, ma in questi casi si avrà diritto ad almeno un anno di garanzia in caso di difetti o malfunzionamenti.

Ciò premesso, una volta giunti sul posto, è buona norma fare al venditore alcune domande specifiche, del tipo: che uso è stato fatto del mezzo? Qual è il motivo della vendita? Quanti sono i chilometri percorsi? Se vi dicono che il motore è stato appena rifatto, occorre anche richiederne la ragione (manutenzione ordinaria, difetti, incidenti, ecc.) e visionare le fatture dei vari lavori eseguiti. Lo stesso vale per la carrozzeria, tenendo presente che non sempre è l'abito a fare il monaco.

Sì, perché una moto pulita e in perfette condizioni non significa che sia esente da potenziali difetti estetici e/o strutturali, anzi vi consigliamo di controllare con attenzione lo stato delle cromature e di tutte le componenti metalliche per verificare che siano conformi alle originali.

Verificare anche la presenza di eventuali graffi e ammaccature, e se notate una verniciatura irregolare o con tonalità differenti è molto probabile che la moto abbia subito cadute o incidenti.

Il chilometraggio

Dopo aver ispezionato le condizioni generali della carrozzeria, controllate il numero dei chilometri percorsi per capire se siano in linea con lo stato generale della moto. Gli elementi da considerare per verificare che il chilometraggio riportato sulla strumentazione sia corretto sono la catena, la corona e il pignone, le cui condizioni possono dare un'idea anche sul tipo di utilizzo e la manutenzione effettuata dal proprietario.

Inutile dire che anche gli pneumatici dovrebbero essere in buone condizioni, e se avete bisogno di ulteriori informazioni al riguardo vi rimandiamo al sito autopazzo per approfondire l'argomento.

La meccanica

Arrivati a questo punto non vi resta che un'ultima cosa da fare: accendere il motore e dare qualche colpo di gas per valutare eventuali anomalie e rumori sospetti. A tal proposito, chiedete al proprietario di poter effettuare una prova su strada per verificare le condizioni generali di motore, frizione e freni, controllando anche che dal tubo di scappamento non fuoriesca del fumo nero.

Infine, nel caso in cui alcune componenti della moto (come frecce e specchietti) siano state sostituite, accertatevi della loro omologazione per l'uso stradale e che non ci siano segni evidenti di usura o ruggine.