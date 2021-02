Calcio, Serie D: l'Imperia paga cara una grave ingenuità, Allegretti non perdona e il Gozzano batte di misura i nerazzurri

Tanti pensieri e rimpianti per mister Lupo dopo la trasferta in casa della capolista Gozzano

GOZZANO - IMPERIA 1-0 (15' Allegretti)

48' mischia finale che non premia l'Imperia, il Gozzano supera l'Imperia con il minimo scarto.

45' inizia il recupero, saranno tre i minuti

43' e proprio Allegretti viene richiamato in panchina da Soda, spazio a Mastaj

41' cartellino giallo anche per Allegretti

40' si rivede il Gozzano, azione imbastita dai soliti Sylla e Allegretti, quest'ultimo incrocia di destro verso il secondo palo, Dani controlla la sfera con lo sguardo scorrere sul fondo-

36' e proprio Malltezi lascia il posto a Calderone

35' Malltezi! Dopo l'iniziativa di Malandrino conclusione al volo che termina a lato

34' il Gozzano non esce più dalla propria metacampo.

30' il neoentrato Di Giovanni va subito alla conclusione, Dani respinge in maniera (non stilisticamente perfetta) ma efficace. Buona comunque fino ad ora la prova del portiere imperiese

28' anche Martelli entra nel libretto dei cattivi, arriva l'ammonizione da parte dell'arbitro Monesi.

26' Capra epicentrico nella manovra offensiva nerazzurra, serve però lo spunto in area di rigore per cercare la via del pareggio.

18' ammonito Di Salvatore, vibranti le proteste di Lupo e di tutta la panchina nerazzurra

16' fase di pressione dell'Imperia, a caccia del pareggio, con una serie di calci d'angolo ripetuti, la difesa di casa sventa la minaccia per l'ennesima volta.

10' dopo una bella parata di Dani, calcio di punizione di Sancinito verso il cuore dell'area del Gozzano, Vagge esce a pugni uniti

4' risentimento muscolare per Minasso, esordio per Di Salvatore

2' cartellino giallo per Donaggio

1' inizia la ripresa!

Secondo tempo

45' finisce il primo tempo, Gozzano in vantaggio per 1-0 al rientro negli spogliatoi

45' Vagge! Dice ancora di no al pareggio dell'Imperia. Capra confeziona per Minasso, ma il portiere di casa si esalta per la seconda volta.

41' fallo di Piraccini su Capra, trattenuta vistosa in ripartenza, cartellino giallo

40 l'Imperia dopo lo svantaggio sembra aver perso le sue certezze, un peccato dopo il buon avvio di partita

38' Confalonieri scarica verso la porta dai 22 metri, conclusione violenta e precisa, ma Dani alza con bravura la sfera sopra la traversa.

36' Capra tenta dalla distanza, sbagliato concetto e conclusione, sfera lontanissima dai pali di Vagge.

34' ingenuità di Malandrino, Allegretti ne approfitta e viene steso dallo stesso terzino al limite dell'area, cartellino giallo e punizione dal limite

25' GOZZANO VICINO AL RADDOPPIO! Sylla va col destro a giro, bravo Dani a distendersi spedendo la palla in corner

23' Palla magica di Capra per Minasso, l'esterno offensivo fallisce però l'aggancio sprecando una buona opportunità.

17' la prima reazione degli ospiti è con Scannapieco, tiro contrato.

15' GOZZANO IN VANTAGGIO! Dal calcio di punizione a favore per l'Imperia, dopo un furente batti e ribatti, si scatena la micidiale ripartenza della squadra di Soda. Un colpevole 4 contro 1, su cui salva tutto sulla linea Scannapieco, ma nulla può il centrale sul tap in di Allegretti. Da rivedere totalmente lo schieramento difensivo imperiese.

14' calcio di punizione dal vertice sinistro dell'area di rigore per l'Imperia. Piazzato guadagnato da Donaggio.

9' dopo una fiammata iniziale da parte di entrambe le squadre, Gozzano e Imperia appaiono maggiormente in gestione. Canone del match chiaro, con i padroni di casa a gestire le redini dell'incontro e i nerazzurri di Lupo ad agire in ripartenza.

3 IMPERIA A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Calcio di punizione di Sancinito, Capra va in torsione di testa, ma il numero uno di casa si esalta togliendo la palla dalla rete!

2' taglio interessante di Minasso, Vagge deve uscire all'area e spazzare

2' fallo su Martelli, riparte l'Imperia

1' partono forte i padroni di casa, primo corner per il Gozzano (oggi in maglia verde)

1' si parte!

Primo tempo

Gozzano: Vagge, Carboni, Vono, Sylla, Allegretti, Kayode, Confalonieri, Piraccini, Biacnoni, Cella, Pavan

A disposizione: Cincilla, Modesti, Rampin, Olivato, Di Giovanni, Carta, Sangiorgio, Mastaj.

Allenatore: Soda

Imperia: Dani, Scannapieco, Malandrino, Sancinito, De Bode, Malltezi, Capra, Martelli, Donaggio, Niecchi, Minasso.

A disposizione: Trucco, Fazio, Gandolfo, Kacellari, Fatnassi, Luisi, Di Salvatore, Travella, Calderone.

Allenatore: Lupo

Arbitro: Monesi di Crotone

Assistenti: Cucinotta di Brescia e Taverna di Bergamo