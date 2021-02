Calcio. Serie D: Vado ancora in emergenza in vista della trasferta a Legnano. Battiston: "Siamo ancora un cantiere aperto, ma c'è tanta voglia di far bene"

Oltre ai risultati negativi degli ultimi due mesi, il Vado sta faticando parecchio a mettere insieme l'undici titolare da mandare in campo la domenica. Tra mercato, squalifiche e infortuni, mister Luca Tarabotto, al quale è stata affidata anche la direzione sportiva dopo la partenza del ds Sonetti, non avrà grandi margini di scelta nemmeno domani pomeriggio, quando i rossoblu saranno ospiti dell'ostico Legnano.

Ancora ai box D'Antoni e D'Agostino, Tissone è squalificato, mentre Gallotti e Corsini restano in stand by in attesa di una presa di posizione definitiva da parte della società: "Siamo un cantiere aperto, ma è normale dopo il cambio di direzione sportiva - sottolinea il team manager rossoblu Valter Battiston - ci aspetta un periodo di inevitabile assestamento dal quale speriamo comunque di portare a casa qualche punto. Il Legnano? E' un campo sicuramente difficile, ma i ragazzi hanno voglia di sbloccarsi e di mostrare tutto il loro valore".

Rientrerà Gulli dal primo minuto, con Pedalino confermato al centro del reparto offensivo.

A livello di mercato, oltre a Saccà, è stato confermato l'arrivo di Vignali (ex Lucchese e Querceta) per l'attacco rossoblu, in attesa di una prima punta che potrebbe ancora arrivare nei prossimi giorni.