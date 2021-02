Calciomercato, Sanremese: dal Carpi arriva in prestito il difensore Federico Danovaro

Per essere aggiornato sulle ultime news di mercato in tempo reale CLICCA QUI

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la stagione 2020/21 del difensore Federico Danovaro, classe 2001.

Il calciatore arriva in prestito dal Carpi e resterà in biancoazzurro fino al 30 giugno 2021.

Nato a Genova il 7 settembre 2001, Danovaro è cresciuto nelle giovanili della Sampdoria. L’anno scorso ha militato nel Ligorna in serie D e ha totalizzato 24 presenze (e una rete) prima dello stop ai campionati imposto dalla pandemia.

Passato al Carpi in estate, in questa stagione con i biancorossi ha collezionato 3 presenze in C.

Terzino destro e all’occorrenza anche difensore centrale, Danovaro ha scelto il numero 19 e sarà subito disponibile domani nel match contro il Casale.