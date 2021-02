Calciomercato, Vado. Saccà ben impressiona, salta l'arrivo di Rabbeni

Le prossime mosse di mercato del Vado saranno fondamentali per tracciare i contorni dell'organico che dovrà cercare di condurre la nave rossoblu in acque meno perigliose.

La palla passa a mister Luca Tarabotto, plenipotenziario tecnico del club, dopo la separazione dal ds Davide Sonetti.

Il tecnico si occuperà infatti anche di valutare le operazioni in entrata e in uscita. Nulla da fare per l'arrivo dell'attaccante Rabbeni, risultato ancora positivo al Covid, mentre ad inizio della prossima settimana dovrebbe essere formalizzato l'ingaggio di Saccà, pronto a convincere l'allenatore negli ultimi allenamenti settimanali.

Un ulteriore innesto sul fronte offensivo appare però del tutto probabile.

Dall'infermeria arrivano buone notizie per Gulli, mentre non saranno della trasferta di Leganano D'Antoni, D'Agostino, Alberto e Dagnino.