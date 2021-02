Pallanuoto: il Posillipo la spunta nuovamente di misura, Rari Nantes Savona sconfitta 8-7 alla "Scandone"

Non è bastata la tripletta di Campopiano alla Rari Nantes Savona



La Carige Rari Nantes Savona ha perso, poco fa, con il C.N. Posillipo, nella piscina “Scandone” a Napoli, l’incontro valevole per la 6^ giornata, l'ultima, della 1^ Fase del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto. 8 a 7 è stato il risultato finale in favore dei padroni di casa in una partita molto combattuta fino all'ultimo secondo.

La Rari conclude così al secondo posto, con 12 punti, il girone di

qualificazione della 1^ fase ed approda in semifinale.



Il Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto si ferma ora per la pausa

dedicata alla Nazionale e riprenderà il 27 febbraio con la 2^ Fase.





Questo il tabellino della partita.



C.N. POSILLIPO – CARIGE R.N. SAVONA 8 – 7

Parziali (1 – 2) (4 – 2) (0 – 2) (3 – 1)



TABELLINO

Formazioni

C.N. POSILLIPO: Lamoglia, Iodice, Napolitano, Picca, Mattiello 1,

Lanfranco, Parrella 1, Silvestri 1, Di Martire 3, Scalzone, Baraldi 1, Saccoia 1, Spinelli.

Allenatore Roberto Brancaccio.



CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Patchaliev, Bragantini, Vuskovic 1, Molina Rios, Rizzo 3 (di cui 1 su rigore), Piombo, Maricone, Campopiano 3, Urbinati, Iocchi Gratta, Caldieri, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Filippo Gomez di Napoli e Giuliana Nicolosi di Catania.



Delegato Fin: Massimo Calabrò di Macerata.



Superiorità numeriche:

C.N. POSILLIPO: 4 / 12 + 1 rigore non realizzato.

CARIGE R.N. SAVONA: 4 / 14 + 1 rigore realizzato.



Note:

Spettatori: Partita giocata a porte chiuse.

Usciti per 3 falli: Scalzone (Posillipo) nel 3° tempo e Saccoia

(Posillipo) nel 4° tempo.

A 1'53” dalla fine del 2° tempo Mattiello (Posillipo) ha sbagliato un

rigore (traversa).