Calcio. I messaggi di cordoglio per la morte di Renzo Porotto

“Una persona sempre disponibile e competente, a disposizione di giovani e meno giovani. Una passione per il calcio trasmessa a chiunque lo avesse conosciuto. Con lui va via un pezzo di storia e un pezzo di cuore del calcio”

Alla famiglia e al Vado le condoglianze della società tutta".

Fabrizio Monte:

E' un grande dispiacere. Sono cresciuto calcisticamente col figlio Angelo dagli Allievi alla prima squadra e Renzo è sempre stato un mio tifoso sia da giocatore che da allenatore. Persona seria e onesta il Chittolina e il Vado senza lui non sarà più la stessa cosa.

Pro Savona:

La società Asd Pro Savona calcio, nella persona del presidente Enzo Grenno e di tutti suoi dirigenti, porge le più sentite condoglianze alla famiglia Porotto e alla società Vado Fbc per la scomparsa di Lorenzo Porotto, storico magazziniere della società rossoblù. In particolare il presidente Grenno lo ricorda con affetto per la sua fattiva collaborazione nell’organizzazione del Memorial Ettore ed Amalia Grenno da parte del Vado Fbc.

Santa Cecilia:

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i tesserati addolorati per la scomparsa del Sig. Lorenzo (Renzo) POROTTO, indimenticabile dirigente e factotum della Società VADO F.C. 1913, esprimono ai familiari ed alla Società le più sincere condoglianze per questo profondo momento di lutto.