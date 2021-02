Calcio, Imperia: Lupo si tiene stretta la prestazione contro il Gozzano: "Una delle migliore prove stagionali. Sul gol anche in panchina avremmo dovuto dimostrare più attenzione"

E' stata un'analisi lucida quella di mister Alessandro Lupo al termine del match tra il Gozzano e l'Imperia. I nerazzurri a livello di prestazione non hanno infatti demeritato, seppur una grave distrazione difensiva sia costata un risultato utile

“Abbiamo fatto una delle migliori prestazioni della stagione, sia sul piano calcistico che caratteriale. Oggi, in campo, non si è vista la differenza di classifica. Poi se guardiamo il punteggio, è chiaro che dispiaccia. Anche perché se fosse terminata in parità non ci sarebbe stati nulla da dire. Sono davvero contento della prova dei ragazzi, soprattutto considerando le squalifiche, l’avversario e il lungo viaggio.

Sul gol? C’è stato un errore nelle ‘consegne’. Anche dalla panchina potevamo essere più attenti nei posizionamenti. Però era un momento dove avevamo sensazione di poter colpire e, invece, ci hanno punito con Allegretti che ritengo il migliore attaccante della categoria”.