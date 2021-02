Calcio, Serie D: 17° giornata ricca di incroci interessanti, Sanremese a caccia di continuità contro il Casale

Gli anticipi di ieri pomeriggio Gozzano - Imperia (1-0) e Saluzzo - Sestri Levante (1-1) hanno aperto il programma di questo ultimo week end di gennaio in Serie D.

Oltre a Legnano - Vado, la diciassettesima giornata vedrà in campo altri sette incontri, tra cui il "posticipo" delle 15:00 tra Sanremese e Casale. Un'opportunità importante per i matuziani per dare continuità al nuovo corso Andreoletti, dopo il pareggio nel derby con l'Imperia e il successo di misura sul Vado.

L'altra ligure in campo sarà la Lavagnese, chiamata alle 14:30 a confrontarsi con una delle squadre più in forma del momento: la Folgore Caratese di mister Longo.

Ampliando lo sguardo al resto del programma saranno tanti i destini incrociati: vetta e coda per il big match tra Bra e Varese, la volontà di guadagnare posizioni di classifica in Derthona - Chieri o lo spauracchio retrocessione in Arconatese - Fossano.

A Borgosesia primo incontro senza mister Prelli, di fronte a una grande come il Pont Donnaz, mentre il programma sarà completato dal derby varesino tra Castellanzese e Caronnese.

Livescore attivo su Svsport.it dalle 14:30.