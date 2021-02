Calcio, Vado. Piena emergenza contro il Legnano, ma urgono punti per restare agganciati al gruppo salvezza

Un punto in nove incontri e una situazione a livello di organico in totale evoluzione, non si presentano come i migliori presupposti per il Vado nell'affrontare la trasferta di Legnano.

L'infermeria infatti resta a dir poco stipata, con elementi come Corsini, Dagnino e D'Antoni, a cui si sono aggiunti anche Lala e Pedalino.

Una situazione di emergenza totale, a cui si aggiunge anche la squalifica di Tissone e che porterà a un profondo restyling dell'11 titolare.

Al centro della difesa, con Strumbo, è probabile l'inserimento di Taddei, dato che Gallotti è dato (per l'ennesima volta) in uscita insieme a Corsini. Sulle fasce spazio a Catapano e Lorenzo Casazza. In mediana il rientrante Gulli potrebbe prendere le redini della regia, affiancato da Bernardini e Bacigalupo. Sul fronte offensivo non è escluso l'utilizzo dal primo minuto del neoacquisto Vignali, sostenuto da Boiga e da Risso.

Fischio d'inizio alle 14:30, livescore su Svport.it.