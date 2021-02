Calcio. Serie D, che beffa per il Vado: il Legnano vince al 94', decisiva la doppietta di Cocuzza

LEGNANO - VADO 2-1 (12' Cocuzza, 23' Vignali rig., 94' Cocuzza rig.)

Finisce la sfida del "Mari": mazzata proprio allo scadere per il Vado, che viene sconfitto 2-1 dopo una partita giocata con grande generosità. Decisiva la doppietta di Cocuzza, ai rossoblu non basta il gol di Vignali a metà primo tempo

94' IL GOL DAGLI UNDICI METRI DI COCUZZA! Il Legnano trova il 2-1 all'ultimo secondo, che beffa per il Vado...

93' CALCIO DI RIGORE PER IL LEGNANO: fallo su Redaelli, l'arbitro indica il dischetto

90' quattro minuti di recupero

87' lilla pericolosi in ripartenza con Gasparri, manca però il guizzo finale per impensierire Luppi

78' Legnano che ci prova sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma ha la meglio la difesa ospite

76' nel Vado entra Barisone al posto di Boiga

66' atterrato Mangiarotti in area rossoblu, l'arbitro lascia proseguire. Decisione che sembra corretta, quasi nulle le proteste dei lilla

65' errori su errori, secondo tempo fin qui povero di emozioni e spunti degni di nota

64' condizioni del campo a dir poco imbarazzanti, "bricchi e fossi" in ogni zona del rettangolo verde

60' anche Bacigalupo ci prova dal limite, il pallone termina alto sopra la traversa della porta difesa da Russo

58' Bernardini dalla distanza calcia alle stelle, buona comunque l'azione palla a terra da parte degli uomini di Francomacaro

56' girata di Cocuzza sul corner battuto da Gasparri, nessun problema per Luppi

55' Radaelli per Tunesi, arriva il primo cambio tra le file lilla

53' gran botta scagliata da Ronzoni, pallone di poco a lato

52' ci prova Vignali in contropiede: il numero nove rossoblu cerca di liberarsi in area,ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa lombarda

46' riparte la gara!

SECONDO TEMPO

Si va al riposo con il seguente parziale: Legnano 1, Vado 1, decidono al momento di reti di Cocuzza e Vignali rispettivamente al 12' e al 23'

45' cartellino giallo per Boiga, che ostacola intenzionalmente Russo pronto al rinvio con le mani

43' angolo per i lilla, traversone basso sul primo palo e respinta della difesa vadese che concede un altro corner

40' Legnano vicinissimo al nuovo vantaggio, miracoloso Luppi a respingere un diagonale a botta sicura di Ortolani. Sulla respinta del numero uno rossoblu ci prova anche Tunesi, ma la sfera termina alta

38' rischia parecchio la squadra di Lucio Brando in disimpegno, si salva in qualche modo il portiere Russo sulla pressione di Vignali

31' veloce ripartenza del Legnano, fa buona guardia Strumbo che legge bene le intenzioni di Ronzoni e allontana la minaccia

29' sembra aver preso coraggio la squadra di Francomacaro, punizione dalla trequarti battuta da Taddei e tentativo di girata volante da parte di Boiga che si perde però sul fondo

23' VIGNALI! IL PAREGGIO DEI ROSSOBLU: dagli undici metri non sbaglia il numero nove ex Querceta e Lucchese, parità ristabilita

22' RIGORE PER IL VADO! Fallo di Ortolani su un giocatore ligure, nessun dubbio per il direttore di gara

16' come anticipato alla vigilia, formazione totalmente rimaneggiata in casa rossoblu, mandato subito nella mischia Vignali al posto dell'infortunato Pedalino, che non figura nemmeno in panchina

12' IL VANTAGGIO DEL LEGNANO! Cocuzza porta avanti i padroni di casa! Gran suggerimento di Gasparri nel cuore dei sedici metri, l'ex Savona salta Luppi in uscita e deposita la sfera in rete

10' sinistro rasoterra di Boiga dal limite dell'area, pallone non distante dal palo destro della porta difesa da Russo

8' pochi spunti degni di nota fin qui, sono i padroni che cercano di fare la partita

1' è iniziata la sfida!

PRIMO TEMPO

Formazioni

LEGNANO: Russo, Ortolani, De Stefano, Di Lernia, Luoni, Brusa, Bingo, Tunesi, Cocuzza, Ronzoni, Gasparri.

A disposizione: Ferrari, Gianola, De Stefano, Barra, Pellini, Todaj, Radaelli, Mangiarotti, Febbrasio.

Allenatore: Lucio Brando

VADO: Luppi; Catapano, Taddei, Strumbo, Casazza L.; Bernardini, Gulli, Bacigalupo; Boiga, Vignali, Risso.

A disposizione: Scatolini, Ravera, Favara, Barisone, Casazza A., Merlino, Lala, D'Antoni, Zaccaria

Allenatore: Cristiano Francomacaro (Luca Tarabotto assente)