Calcio. -4 al Consiglio della LND. Il presidente regionale Ivaldi: "Liguria favorevole alla ripartenza dell'Eccellenza"

Mancano 4 giorni al 5 febbraio, la data in cui con tutta probabilità si conoscerà l'indirizzo della Lega Nazionale Dilettanti sulla possibile ripresa dei campionati, Eccellenza in primis.

Molti dei Comitati Regionali sono pronti a portare le istanze delle società del proprio territorio al termine delle relative consultazioni, la Liguria invece, come conferma il presidente Ivaldi, avrà una propria posizione chiaramente definita.

Presidente Ivaldi, sarà un semplice arbitro in sede di Consiglio, oppure c'è una direzione ben precisa da parte del Comitato?

"Non ho mai fatto l'arbitro in tanti anni - sorride il massimo dirigente ligure - e credo sia giusto auspicare la ripartenza del campionato di Eccellenza, con dei protocolli simili a quelli della Serie D. Tornare a giocare credo sia nell'interesse di tutti, anche per poter dare un segnale".

Le società contrarie alla ripresa, oltre alla situazione sanitaria, pongono il tema economico al centro della loro posizione:

"Con i campionati fermi reputo che molte società abbiano avuto modo di razionalizzare le proprie risorse. Ci siamo informati anche sulle possibili spese relative ai tamponi, che per un club, in quattro mesi, potrebbero aggirarsi attorno ai 3000 euro. Non sono bruscolini, ma sappiamo anche che gli organi federali si stanno muovendo per sostenere eventualmente i club".

Un tema dibattuto è anche quelle delle retrocessioni.

"E' un aspetto da valutare con attenzione. Da una parte vi sono le preoccupazioni delle società dopo così tanti mesi di stop, dall'altra la necessità di preservare l'aspetto sportivo. Abbiamo una nostra proposta per il format che presenteremo venerdì in Consiglio".

Per i campionati sottostanti la situazione sembra più complicata.

"Per l'Eccellenza si sta lavorando per dare al torneo rilevanza nazionale, essendo interconnessa alla Serie D, l'auspicio per gli altri tornei è che la situazione pandemica possa migliorare, fino ad arrivare il via libera dagli organi competenti". Si parla di una deroga per prolungare la stagione fino a luglio. "E' un tema. Ma in Liguria potrebbe creare alcuni problemi per via dei lavoratori stagionali".

Riportare i ragazzi più giovani in campo sarebbe altresì importante, anche a livello sociale.