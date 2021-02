Calciomercato, Vado. Sipario su Gallotti e Corsini, per la difesa piace Lipani

Tirare una riga sul mercato e avere nelle proprie mani un organico definito è la prima necessità del Vado.

Mister Tarabotto ha assunto le redini delle operazioni anche dietro la scrivania e un evidente segno di discontinuità rispetto alla gestione di Davide Sonetti pare davvero dietro l'angolo.

Due fedelissimi dell'ex ds, Gallotti e Corsini, paiono ormai ai margini, dopo l'assenza, anche in panchina, nella trasferta di Legnano.

Ecco perchè novità rilevanti in attacco (ieri era assente Pedalino) e in difesa non sono da escludere.

Rimbalza con insistenza nelle ultime ore la voce per l'interessamento di Simone Lipani, difensore centrale classe 2002, adattabile anche nel ruolo di terzino.

Chiuso dai tre "over" nel pacchetto difensivo di mister Ruvo, il giocatore dei corsari potrebbe trovare minutaggio e spazio utile nella fila rossoblu.