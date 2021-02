Giudice Sportivo, Serie D. Gli squalificati e i diffidati in vista del turno infrasettimanale. Lavagnese a Vado senza Cantatore

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 30/ 1/2021

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALLEGRETTI DIEGO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARTELLI MATTEO (IMPERIA)

PANE MASSIMILIANO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

GARE DEL 31/ 1/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 2/2021

GRIPPO ANTONIO (VADO)

Per avere trattenuto un calciatore della squadra avversaria al fine di farli ritardare la rimessa in gioco del pallone.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CANTATORE FRANCESCO (LAVAGNESE 1919)

Per avere rivolto all'Arbitro espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

INDELICATO DANIELE (CASTELLANZESE 1921)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SOW SEYDOU (CITTA DI VARESE)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ALBINI ALESSIO (ARCONATESE 1926 SSDARL)

TOS CRISTIAN (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BINI FRANCESCO (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

CANTATORE FRANCESCO (LAVAGNESE 1919)

BREGLIANO SIMONE (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CINTOI NICOLA (CASALE A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RIZZO ALESSIO (BORGOSESIA CALCIO)

MAPELLI FRANCESCO (CITTA DI VARESE)