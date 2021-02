Calcio, Imperia. Momento non facile per mister Lupo: "I ragazzi hanno aiutato me, ho trascorso un pomeriggio in spensieratezza"

Non sono giornate semplici per mister Alessandro Lupo, coinvolto da dinamiche familiari complicate. Il tecnico nerazzurro ha però potuto festeggiare il ritorno alla vittoria contro il Saluzzo, ringraziando al contempo i propri giocatori:

”La vittoria va alle persone che stanno combattendo. Ho ricevuto la notizia che mio zio non sta bene. Avevo paura di non riuscire ad aiutare i ragazzi ma sono loro che hanno aiutato me. Ho trascorso un pomeriggio con un po’ di spensieratezza. La partita è stata sofferta ma noi siamo stati bravi.”