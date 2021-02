Calcio, Serie D. Full immersion continua, oggi il turno infrasettimanale a un passo dal giro di boa

Guardando il calendario si capisce in maniera chiara perchè le prossime giornate del campionato di Serie D scorreranno particolarmente rapide.

Arrivati a inizio febbraio, manca infatti ancora un turno (al lordo dei recuperi) alla fine del girone di andata, motivo per cui i tempi saranno sempre più serrati.

Detto del Vado contro la Lavagnese, le altre due ponentine, Imperia e Sanremese, giocheranno entrambe in casa: i nerazzurri di Lupo sono reduci dalla sconfitta contro il Gozzano, accompagnata però da una prestazione di buon profilo. Battere il Saluzzo sarà l'obiettivo odierno, soprattutto per avvicinare l'obiettivo salvezza. I matuziani invece avranno modo di archiviare rapidamente il mezzo passo falso interno con il Casale, di fronte a un Legnano apparso non in gran forma proprio contro il Vado.

Pronostico secco per la capolista Gozzano in casa del Fossano, mentre Sestri Levante - Bra potrebbe regalare nuove dinamiche nel cuore della zona playoff. Chi bussa alla griglia degli spareggi sono Folgore Caratese e Castellanzese, due tra le squadre più in forma dell'intero girone A.

In fase calante la Caronnese, pronta a ricevere il Borgosesia, battuta domenica dal Pont Donnaz, oggi in campo contro il Derhona.

Infine incroci lombardo - piemontesi con Città di Varese - Chieri e Casale - Arconatese.

