Calcio. Serie D: Vado vittoria scaccia crisi: Lavagnese travolta al "Chittolina"

VADO - LAVAGNESE 4-2 - 25' Basso; 45' Bacigalupo, 3'st Vignali (Rig.), 7'st Bernardini, 24'st L. Casazza; 45'st+1

45'st +3 FINISCE QUI AL "CHITTOLINA": il Vado torna a sorridere battendo 4-2 la Lavagnese.

45'st +1 GOL DELLA LAVAGNESE: accorcia le distanze la squadra ospite con una deviazione (da non escludere un possibile autogol) sugli sviluppi di un cross dalla destra.

45'st Saranno tre i minuti di recupero prima del fischio finale.

44'st Mister Tarabotto manda in campo anche A. Casazza sostituendo Bernardini.

42'st Sostituzione nelle fila del Vado: entra Risso al posto di Gulli. Altra novità di formazione anche per la Lavagnese con Ozuna in sostituzione di Addiego Mobilio.

40'st Tripoli vicinissimo al gol del 4-2: colpo di testa da buonissima posizione, ma è troppo debole la battuta a rete che diventa facile preda del portiere di casa. Altro cambio nella Lavagnese: esce Oneto, entra G. Bacigalupo.

38'st Bernardini dalla distanza, pallone fuori.

36'st si rivede la Lavagnese con Addiego Mobilio sul filo del fuorigioco, bravo Luppi in uscita ad anticipare l'attaccante dei bianconeri.

33'st Spunto di Boiga che dalla destra converge e batte a rete sul primo palo, Boschini devia in angolo.

31'st Ancora Vado pericoloso con Vignali, conclusione dal limite dell'area e sfera di poco alta sopra la traversa.

24'st QUARTO GOL DEL VADO: incornata di Lorenzo Casazza su azione d'angolo e poker del team di Luca Tarabotto.

23'st Vignali si libera al tiro dal limite dell'area avversaria, si salva in corner la difesa della Lavagnese.

20'st Gol annullato alla Lavagnese per fuorigioco. Nel Vado dentro Boiga per Barbetta.

10'st Doppio cambio nella Lavagnese: fuori Rovido dentro Perasso, spazio anche per l'ex Savona Tripoli che prende il posto di Buongiorno.

8'st Cambio nella Lavagnese: fuori Romanengo, dentro Bei.

7'st TRIS DEL VADO: Bernardini in contropiede supera Boschini in uscita, Lavagnese sorpresa dalla ripartenza degli uomini di Tarabotto.

3'st GOL DEL VADO: trasformazione vincente di Vignali, rossoblu che ribaltano così il risultato.

1'st Riprende il gioco al "Chittolina" e c'è subito un colpo di scena: calcio di rigore per il Vado decretato per un fallo di mano.

Secondo tempo

Si è chiuso sul risultato di parità il primo tempo di Vado-Lavagnese, al gol ospite di Basso al 25' ha risposto al 45' Bacigalupo.

45' IL PAREGGIO DEL VADO: cross di Lipani dalla destra e zuccata vincente di Bacigalupo che riequilibra i conti. Arriva intanto il fischio del direttore di gara, squadre in parità all'intervallo.

40' Conclusione forzata dalla distanza da parte di Romanengo, pallone alto.

38' Un'occasione per parte: prima il Vado con Barbetta, bravo Boschini ad opporsi. Sul ribaltamento di fronte spazio per Rovido, ma la sua conclusione viene bloccata da Luppi.

37' Punizione dal limite per la Lavagnese: Basso centra in pieno la barriera.

32' Il Vado ci prova da 30 metri con Tissone, nessun problema per Boschini che blocca in due tempi.

25' LAVAGNESE IN VANTAGGIO: eurogol di Basso che con un gran tiro dai 25 metri supera Luppi e porta avanti la squadra ospite.

22' Gara confusa negli ultimi minuti, entrambe le squadre faticano a imbastire azioni pulite. Il Vado, rispetto ad un primo quarto d'ora di sofferenza, ha alzato un po' di più il proprio baricentro.

17' Prima chance per il Vado: iniziativa sulla destra di Barbetta con il pallone servito al centro dell'area avversaria, Vignali colpisce e la difesa ospite si salva praticamente sulla linea di porta. Pochi istanti dopo corner rossoblu con il colpo di testa di Tissone che termina out.

15' Lavagnese che sta facendo la partita con buone trame e un paio di occasioni limpide non sfruttate. Vado che, dalla cintola in su, non è stato ancora pervenuto.

11' Punizione di Addiego Mobilio dai venti metri, pallone colpito troppo sotto che finisce alto sopra la traversa.

7' Spinge la Lavagnese: conclusione di Rovido, Luppi di piede mette in corner. Nulla di fatto invece sugli sviluppi del tiro dalla bandierina seguente.

5' Azione da gol per la Lavagnese: cross al centro e deviazione di Basso che non riesce però a colpire con la forza e l'angolazione giuste per battere Luppi.

3' Prima nota tattica del match: nel Vado Gulli ricopre il ruolo di esterno sinistro nel tridente d'attacco, con Vignali al centro e Barbetta a destra. A centrocampo Bacigalupo mezzala con Bernardini, Taddei regista. In difesa esordio di Lipani a destra, Tissone e Strumbo al centro, sulla sinistra Casazza.

1' Iniziato il match del "Chittolina": locali in divisa rossoblu, ospiti che indossano una divisa verde fluo.

Primo tempo

Vado: Luppi, L. Casazza, Lipani, Bernardini, Strumbo, Tissone, Barbetta, Taddei, Vignali, Gulli, A. Bacigalupo.

A disposizione: Scatolini, Ravera, Risso, Barisone, D'Antoni, Dagnino, A. Casazza, Boiga, Catapano.

Allenatore: Tarabotto

---

Lavagnese: Boschini, Oneto, Profumo, Avellino, Basso, Rossini, Romanengo, Alluci, Buongiorno, Addiego Mobilio, Rovido.

A disposizione: Bova, D'Orsi, Queirolo, G. Bacigalupo, Bei, Orlando, Perasso, Ozuna, Tripoli.

Allenatore: Nucera

Arbitro: Enrico Eremitaggio di Ancona