Calcio, Vado. Cantiere aperto, ma con la Lavagnese (14:30) l'opportunità per chiudere la crisi

Torna in campo il Vado per il turno infrasettimanale, dopo la sfortunata trasferta di Legnano.

Al netto di altri incontri dove i rossoblu hanno meritato di rimanere a bocca asciutta, la trasferta lombarda ha lasciato un pizzico di amaro in bocca, sia per il punto perso che per la possibile minima iniezione di fiducia tra le mura dello spogliatoio.

Per fortuna non c'è il tempo per i rimpianti, dato che alle 14:30 scatterà la diciottesima giornata, concentrata nel turno infrasettimanale.

Dall'altra parte della barricata anche la Lavagnese non sorride, reduce dallo 0-5 interno contro la lanciatissima Folgore Caratese. Se quello dei bianconeri sia stato un semplice scivolone lo si scoprirà al termine dell'incontro del Chittolina.

Sul fronte formazione, non sono filtrate particolari indicazioni. Davanti a Luppi solita difesa a 4 con il possibile esordio del neoacquisto Lipani, con Tissone e Strumbo centrali e Lorenzo Casazza sulla corsia sinistra.

Taddei torna in cabina di regia, affiancato da Bernardini e Gulli. In attacco con Pedalino ancora ai box e D'Antoni sulla via del recupero, dovrebbe giocare Vignali riferimento centrale, sostenuto da Boiga e Bacigalupo.

Webcronaca su Svsport.it dalle 14:30.