Incomincia la stagione di tennis 2021: scopri i favoriti per gli Australian Open

Sta per iniziare uno degli eventi sportivi più importanti nel mondo del tennis, atteso ogni anno, con un secolo di storia, parliamo dell'Australian Open. Primo a disputarsi ad ogni inizio anno ma terzo torneo australiano in sequenza di nascita tra i suoi cugini nella famiglia del Grande Slam. I primi tornei in Australia si disputarono nel 1905 con una prima edizione a Melbourne chiamata Australasian Championship , nome che deriva dall'unione sotto una sola bandiera per il tennis di Nuova Zelanda e Australia, l'Australasia. Nel 1927 il nome cambiò in Australian Championship fino ad arrivare al 1969 è la denominazione di Australian Open.

La casa è sempre stata Melbourne e anche in questo 2021 pieno di restrizioni dovute alla pandemia in corso, il torneo si disputerà, con tre settimane di ritardo, da lunedì 8 febbraio a domenica 21 febbraio sul campo in cemento di Melbourne. Le qualificazioni sono state già disputate in località non australiane sempre a causa dell'emergenza sanitaria, infatti i tennisti si stanno sottoponendo ad una quarantena preventiva di quattordici giorni per le ragione che purtroppo conosciamo tutti. Il torneo sarà composto da sei turni che precedono i match conclusivi con ben 128 giocatori iscritti e 128 giocatrici, da entrambe le categorie sono ovviamente già previste le teste di serie; quest'anno 32 e sarebbero i migliori tennisti del ranking. Tra le teste di serie maschili troviamo anche tre tennisti italiani: Lorenzo Sonego, Metteo Berrettini e Fabio Fognini . Il super favorito tra questi è il serbo Novak Djokovic la cui vittoria finale è quotata a 2.20, dopo la sua diciassettesima vittoria al Grande Slam ma non mancano contendenti come il giocatore di casa Dominic Thiem, quotato a 5.50 e lo spagnolo Rafael Nadal piazzato al terzo posto tra i probabili vincitori, dai bookmaker.

Passando invece alle teste di serie dei gironi femminili come favorita spicca Ashleigh Barty, l'attuale numero uno. Le sue avversarie sono i nomi noti di Naomi Osaki, Simona Halen e Serena Williams. Le tre atlete sono quotate a parimerito per la vittoria finale con una valutazione pari a 9.00. La Williams disputa per ottenere lo Slam 24 della sua carriera che la metterebbe nella classifica delle tenniste plurivincitrici di tornei che fanno parte del grande Slam. Non dimentichiamo però, come questo sport ha sempre insegnato, che possono esserci sorprese e giocatrici meno nominate pronte a fare il salto. L'importanza di questa competizione inizia a farsi sentire anche tra gli appassionati di previsioni sportive e ora che riparte il grande tennis.