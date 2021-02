Sci: il Comitato Tecnico Scientifico da l'ok per la riapertura degli impianti, ma solo in zona gialla

Via libera all’apertura degli impianti da sci, limitata ai comprensori che si trovano in regioni in zona gialla.

Lo annuncia, con un “post” Facebook, Marco Bussone, presidente nazionale dell’Uncem, Unione Comuni ed Enti montani, pubblicato poco fa.

Il post di Bussone è telegrafico: “Sci. Il 15 febbraio si riparte nelle regioni ‘gialle’. Finalmente”. Da quanto si apprende, dunque, il Comitato tecnico scientifico ha dato questa indicazione al termine della riunione odierna.

Ad ulteriore conferma giunge una nota stampa successiva, diramata sempre da Uncem: "La stagione dello sci potrà riprendere, nelle 'regioni gialle', il 15 febbraio. - scrive Bussone - Uncem lo ritiene un segnale positivo. Perché andiamo verso una possibile normalità e ripresa. Il settore turistico può ripartire. Tutti siamo consapevoli della crisi gravissima che la montagna vive. Tante categorie hanno visto fatturati azzerati.

Ora si può ripartire, con buon senso, regole chiare e impegno di tutti. Attendiamo di vedere i documenti del Cts ma siamo sempre stati convinti che le proposte delle Regioni per il contingentamento degli accessi sulle piste e in seggiovie e cabinovie fossere adeguate per la fase che stiamo rivivendo. Ripartiamo in montagna dopo le crociere, come molti hanno osservato.

Ma finalmente ripartiamo. E aspettiamo i ristori. Con il nuovo Governo la montagna dovrà tornare al centro delle politiche per il Paese.

Il turismo invernale è indubbiamente un pilastro dello sviluppo delle Alpi e degli Appennini".

Sempre il Cts, quindi, esclude di fatto la riapertura delle piste per le Regioni in “arancione” e – a maggior ragione – in zona rossa.