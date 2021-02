Calcio. I convocati dell'Imperia. Lupo ritrova Virga e Cassata

Ultima del girone di andata per l’Imperia che, nel 19° turno di Serie D girone ‘A’, affronterà la Castellanzese in trasferta. Calcio d’inizio fissato per domani, 7 febbraio, alle ore 14:30, allo stadio ‘Provasi’ di Castellanza. A totale disposizione della squadra, la società ha accordato il ritiro per la squadra e lo staff tecnico che partiranno così nel pomeriggio odierno. Per evitare lunghi viaggi e sveglie troppo mattiniere, nel giorno della partita.