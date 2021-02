Calcio. Vado, la vittoria contro la Lavagnese come un nuovo trampolino di lancio verso la salvezza. Bacigalupo: "Ora serve solamente continuità"

Dopo un pesante filotto di sconfitte, il Vado ha finalmente riassaporato il dolce gusto della vittoria proprio tre giorni fa al "Chittolina", superando nettamente la Lavagnese di mister Nucera.

Tre punti di vitale importanza non solo per la classifica, ma anche per il morale di squadra, staff tecnico e società: "Ne avevamo veramente bisogno - le parole di Andrea Bacigalupo alla vigilia dell'ultimo match del girone d'andata sul campo dell'Arconatese - ma già a Legnano si era visto un atteggiamento più battagliero rispetto alle precedenti gare. L'approccio avuto ad inizio ripresa è stato davvero ottimo, ora c'è solo da continuare su questa strada senza fare troppe parole".

La sfida di domani sarà cruciale per confermare i miglioramenti registrati nell'ultima settimana: "Non c'è ombra di dubbio, in questo momento conta solamente muovere la classifica, cercando di fare punti in ogni partita e contro qualsiasi avversario".

La sfida contro i lombardi non si giocherà allo stadio "Delle Vittorie" di Arconate, ma al "Battaglia" di Busto Garolfo, dove proprio Bacigalupo conserva ancora ottimi ricordi: "Due anni fa con la maglia del Savona segnai una doppietta, spero di potermi ripetere anche domani!"

Come annunciato dai canali ufficiali rossoblu, Francomacaro, Iovine e Tarabotto avranno a disposizione anche i due nuovi acquisti Saccà e Bernasconi, con D'Antoni ristabilito dopo l'infortunio muscolare patito nella trasferta di Sanremo.