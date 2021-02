Volley. La presidentessa Anna Del Vigo presenta i candidati per il prossimo quadriennio della Fipav Liguria, per il Ponente ci sono Daniele Lavagna e Luigi Morganella

Domenica 28 febbraio, al PalaDiamante, si svolgerà l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche del Consiglio Regionale. Anna Del Vigo, a seguito di numerose sollecitazioni ricevute dalle società di tutta la Liguria, manifesta la sua disponibilità per un nuovo mandato alla guida del Comitato FIPAV Liguria. Una candidatura presentata anche per dimostrare la sua vicinanza e volontà di far squadra con tutti i dirigenti societari della Liguria in un momento sicuramente delicato come è quello segnato dalle numerose restrizioni legate al Covid-19.



“Ho voluto mettermi ancora una volta al servizio della pallavolo ligure – scrive Anna Del Vigo in una lettera indirizzata a tutte le Società -. Con me hanno presentato la candidatura sei dirigenti e i loro nominativi sono frutto di una attenta analisi e concertazione sviluppata con comitati territoriali per garantire un'equa rappresentatività di tutto il territorio“.



Renzo Grippino e Flavio Federici per il Levante, Sabrina Grassi e Alessandro Cartasso per il Centro, Daniele Lavagna e Luigi Morganella per il Ponente. “Oltre ai candidati per la carica di Consigliere ho individuato 2 nominativi per la carica di Revisore, figura fondamentale per garantire una corretta gestione amministrativo-contabile del comitato: Rosalba Cucchia e Michele Gay“.

Anna Del Vigo, in chiusura di lettera, evidenzia un importante novità in chiave elezioni nazionali. “II futuro Presidente federale, Giuseppe Manfredi, ha accolto, per la sua squadra del Consiglio Federale, un rappresentante in quota Atleti, della Liguria nella persona di Barbara De Luca – conclude la presidente FIPAV Liguria - ed è questo un riconoscimento della considerazione che la Liguria ha sempre riscontrato in tutta l'Italia“.