Calcio. Serie D, beffa atroce per l'Imperia: da 0-2 a 3-2, la Castellanzese ribalta i nerazzurri al 98'

CASTELLANZESE - IMPERIA 3-2 (2' Donaggio, 48' Donaggio rig., 61' Alushaj, 87' Chessa rig., 98' Alushaj)

Finisce qui la sfida: ha vinto in maniera incredibile la Castellanzese, capace di rimontare due reti di svantaggio, trovando i gol del 2-2 e del definitivo 3-2 tra l'87' e il 98'.

98' ALUSHAJ, IL 3-2 DELLA CASTELLANZESE ALL'ULTIMO SECONDO: colpo di testa del capitano neroverde sul traversone dalla sinistra di Chessa, beffa clamorosa per l'Imperia a tempo praticamente scaduto

97' ultima occasione per i padroni di casa, ennesima punizione dalla trequarti per i lombardi, sul pallone il solito Chessa

96' ancora Chessa direttamente verso lo specchio, Dani è attento e blocca in presa bassa

95' altro calcio piazzato all'altezza del vertice dei sedici metri a favore dei neroverdi, buona chance per gli uomini di Mazzoleni

93' punizione per la Castellanzese: Chessa va direttamente in porta costringendo Dani alla deviazione in corner

91' partita ancora apertissima, saltati tutti gli schemi in questo esaltante finale di gara

90' saranno ben sette i minuti di recupero

88' espulso mister Lupo per proteste, ancora due giri di lancette

87' CHESSA NON SBAGLIA, il 2-2 della Castellanzese dagli undici metri: intuisce Dani, ma il destro del capocannoniere nerazzurro termina in fondo al sacco

86' RIGORE PER LA CASTELLANZESE: atterrato Chessa dopo un intervento in scivolata di un difensore nerazzurro, l'arbitro indica il dischetto

82' angolo per i neroverdi, Imperia tutta a protezione dei propri sedici metri

78' Travella per Di Salvatore, ulteriori forze fresche per questi ultimi minuti in cui la Castellanzese sta premendo nel tentativo di agguntare il 2-2

75' Di Salvatore in contropiede perde l'attimo all'ingresso dei sedici metri favorendo così l'intervento della difesa lombarda

71' non ce la fa l'estremo difensore nerazzurro, al suo posto entra Dani

70' rimane a terra Trucco dopo un contrasto con un avversario, ne approfitta Lupo per dare indicazioni ai suoi

63' esce anche capitan Colombo, in campo Bigotto

62' non ce la fa a proseguire la gara Donaggio, al suo posto Malltezi

61' ALUSHAJ, ACCORCIA LE DISTANZE LA CASTELLANZESE: sull'ennesimo corner battuto dai lombardi, arriva la zampata vincente del numero cinque neroverde, che rimette in carreggiata i suoi

60' Lupo richiama in panchina Sancinito, al suo posto Gnecchi

59' Corti e Fusi al posto di Talarico e Negri, prime sostituzioni per mister Mazzoleni

57' doppio angolo per i padroni di casa, in entrambe le circostanze ha la meglio la retroguardia imperiese

53' cartellino giallo per Talarico, ora gli spazi in contropiede per l'Imperia diventano davvero importanti

51' diagonale di Colombo sul primo palo, ci sono i guantoni di Trucco a dire di no al giocatore neroverde

50' è una rete pesantissima per gli uomini di Lupo, Castellanzese colpita ancora a freddo dopo pochi secondi dall'inizio del secondo tempo

48' ANCORA DONAGGIO! IL RADDOPPIO DEI NERAZZURRI! Esecuzione impeccabile dagli undici metri per l'attaccante ligure, nulla da fare per Indelicato. 0-2 al "Provasi"

47' CALCIO DI RIGORE PER L'IMPERIA! Giglio viene spintonato da dietro da un difensore di casa, nessun dubbio per l'arbitro.

46' inizia la ripresa!

SECONDO TEMPO

Si chiude la prima frazione di gioco al "Provasi": le squadre vanno al riposo con l'Imperia in vantaggio 1-0 sulla Castellanzese. Decide al momento il gol di Donaggio dopo centoventi secondi di gara

45' +1' ammonito capitan Colombo per un'entrata in ritardo ai danni di capitan Giglio, primo giallo tra le file di casa

45' due minuti di recupero

41' si esalta Trucco! Aggancio di Chessa in grande stile sul lancio in verticale di Talarico, diagonale in corsa del numero sette di casa che trova la grande risposta del numero uno nerazzurro!

35' Zazzi ci prova dal limite, Trucco si distende sulla sinistra e controlla senza problemi

34' proteste dei padroni di casa per un contatto in area tra Mecca e Fazio, il direttore di gara lascia proseguire tra il disappunto dei neroverdi

30' mezz'ora sul cronometro, Imperia sempre avanti 1-0 grazie alla rete di Donaggio al secondo minuto del primo tempo.

26' scatto in velocità di Di Salvatore sulla destra, guadagna un prezioso tiro dalla bandierina la squadra di Lupo

22' in costante proiezione offensiva la squadra di Mazzoleni, l'Imperia in questi minuti rimane troppo schiacciata nella propria metà campo

21' Mecca di testa non inquadra lo specchio della porta per questione di centimentri, uscita a vuoto dell'estremo difensore nerazzurro sul corner battuto da Ghilardi

17' Castellanzese vicina al pareggio dopo una mischia all'interno dei sedici metri nerazzurri, interviene però il direttore di gara che fischia un fallo in attacco dopo una carica sul portiere Trucco

16' diagonale velenoso di Ghilardi, deviazione in angolo di un difensore ponentino che concede semplice tiro dalla bandierina ai lombardi

15' si aprono già spazi interessanti in ripartenza per l'Imperia, che deve rinunciare a due pedine fondamentali come Scannapieco e De Bode al centro della difesa

13' ritmi davvero alti in questi primi minuti di gara, la Castellanzese cerca immediatamente di ristabilire la parità dopo il gol lampo di Luca Donaggio

5' annullato a Chessa il gol del pareggio, posizione di fuorigioco ravvisata dal primo assistente del direttore di gara dopo un batti e ribatti in area

2' DONAGGIO! E' GIA' IN VANTAGGIO L'IMPERIA! Si addormenta la difesa di casa, ne approfitta Capra sulla sinistra, che mette in mezzo un pallone su cui si avventa il numero nove nerazzurro, bravo a superare con un preciso piatto destro il portiere neroverde Indelicato

1' inizia la sfida del "Provasi"

PRIMO TEMPO

Formazioni:





CASTELLANZESE: Indelicato, Concina, Perego G., Alushaj, Chessa, Negri, Colombo, Mecca, Talarico, Ghilardi, Zazzi.

A disposizione : Cirenei, Fusi, Corti, Ornaghi, Molinari, Bigotto, Gazzetta, Perego A., Sestito.

Allenatore : Mazzolenti

IMPERIA: Trucco, Gandolfo, Malandrino, Sancinito, Fazio, Virga, Capra, Giglio, Donaggio, Martelli, Di Salvatore.

A disposizione : Dani, Malltezi, Luisi, Kacellari, Fatnassi, Gnecchi, Minasso, Travella, Calderone